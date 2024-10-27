Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам Запада

«Мы ведь и европейской дорогой идем, но они нам постоянно ставят условия. Это, во-первых, отказ от нашего южного края, от нашего Косова и Метохии. Но это всегда была, есть и будет неотъемлемая часть Сербии, — отметил министр. — К сожалению, их многие европейские страны признали как независимое государство. Но оно создано на терроризме, на торговле органами. И вот для нас это абсолютно красная линия, мы никогда не откажемся от нашего южного края. Если это будет условием для вхождения в Евросоюз, Сербия никогда не станет его членом».