Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент

ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Граждане Узбекистана, находящиеся в России, активно голосуют на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента в воскресенье, сообщает информационное агентство «Дуне» МИД республики.
В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы. впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
«Наши соотечественники, проживающие и осуществляющие рабочую деятельность в России, активно участвуют в процессе голосования в соответствии с требованиями национального избирательного законодательства. Они знакомятся с предвыборными программами партий, участвующими в выборах и голосуют за выбранную партию и кандидатов».
В частности, голосование в 8.00 мск началось в посольстве Узбекистана в Москве.
«На избирательном участке № 31 в посольстве созданы все условия для свободного волеизъявления граждан нашей страны», — добавили в агентстве.
По уточненным данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 11 тысячи избирательных участков, 57 из них — в 40 странах, в том числе, больше всего, семь — на территории России. В частности, организованы участки на территории посольства в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. По официальным данным, за пределами страны с более 37-миллионным населением находятся около 2 миллионов человек, в том числе около 1 миллиона — в РФ. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.