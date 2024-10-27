Лукашенко обратился к главе СВР России Нарышкину, сказав про непростое время

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 октября, в воскресенье, поздравил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с 70-летием и сказал про непростое время. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что глава СВР России на протяжении многих лет зарекомендовал себя грамотным, компетентным руководителем, профессионалом своего дела, который обладает глубокими знаниями, а также умеет добиваться своих целей.
Лукашенко подчеркнул, что, исполняя свои обязанности на многих ответственных постах, Нарышкин преданно служит Родине и заработал высокое уважение как авторитетный и принципиальный государственный деятель.
Президент Беларуси выразил уверенность в том, что в нынешнее непростое время опыт главы Службы внешней разведки России, его энергия, талант современного руководителя станут залогом эффективной работы, связанной с укреплением белорусско-российских отношении по линии спецслужб. Кроме того, они послужат дальнейшему развитию союзнического, стратегического партнерства между Беларусью и Россией.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об отношении Путина к специальной военной операции.
Тем временем глава государства сказал про планы Путина по Украине.