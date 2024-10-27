Лукашенко обратился к главе СВР России Нарышкину, сказав про непростое время

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что в нынешнее непростое время опыт главы Службы внешней разведки России, его энергия, талант современного руководителя станут залогом эффективной работы, связанной с укреплением белорусско-российских отношении по линии спецслужб. Кроме того, они послужат дальнейшему развитию союзнического, стратегического партнерства между Беларусью и Россией.