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Иркутская область и Китай обсуждают расширение сотрудничества в сфере культуры и туризма

27 октября в Иркутске состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с заместителем министра культуры и туризма КНР Чжаном Чжэном.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития международного сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Игорь Кобзев подчеркнул важность межрегионального взаимодействия в рамках российско-китайского стратегического партнерства и выразил уверенность в том, что Иркутская область, обладающая богатым экономическим, научным и культурным потенциалом, может стать важным партнером для Китая.

Встреча прошла в рамках визита делегации Министерства культуры и туризма КНР в Иркутскую область.

туризм и отдых