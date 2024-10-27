Иркутская область и Китай обсуждают расширение сотрудничества в сфере культуры и туризма

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития международного сотрудничества в сфере культуры и туризма.
Игорь Кобзев подчеркнул важность межрегионального взаимодействия в рамках российско-китайского стратегического партнерства и выразил уверенность в том, что Иркутская область, обладающая богатым экономическим, научным и культурным потенциалом, может стать важным партнером для Китая.
Встреча прошла в рамках визита делегации Министерства культуры и туризма КНР в Иркутскую область.