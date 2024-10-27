Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах по России

Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. Он отметил, что киевский режим уже и так наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь заходит об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, такие операции возможны только при участии офицеров стран НАТО — лишь они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил российский лидер. Кроме того, такие удары предполагают использование разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, добавил он.