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Казахстанские сенаторы участвуют в мониторинге голосования в Узбекистане

Они прибыли в составе группы международных наблюдателей от СНГ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Казахстанские сенаторы участвуют в мониторинге голосования в Узбекистане.

Как рассказал Sputnik Узбекистан, они приехали в составе международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Также в мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках. Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.