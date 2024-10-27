АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Казахстанские сенаторы участвуют в мониторинге голосования в Узбекистане.
Как рассказал Sputnik Узбекистан, они приехали в составе международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Также в мониторинге голосования участвуют депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.
Они работают на избирательных участках в Ташкенте и регионах, а также на зарубежных участках. Сведения, полученные наблюдателями в ходе мониторинга, будут учтены при подготовке заключения по итогам парламентских выборов в Узбекистане.