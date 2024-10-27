Делегация Минкультуры и туризма КНР посетила Иркутск 27 октября

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осудил с делегаций министерства культуры и туризма Китая расширение сфер сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе правительства региона встреча прошла 27 октября.
— Межрегиональное взаимодействие является важной частью российско-китайского стратегического партнёрства и перспективной областью приложения совместных усилий для активизации наших отношений. Иркутская область — динамично развивающийся регион, который обладает мощным экономическим, научным и культурным потенциалом. Развитию отношений с Китаем мы придаём особое значение, — отметил Игорь Кобзев.
Китай занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Приангарья с долей более 79%. Что касается сотрудничества, то между предпринимателями двух стран, а также деятелями образования и культуры заключено 12 соглашений. В том числе три инвестиционных. В следующем году покажут выставку «Китайские коллекции Иркутского краеведческого музея», творческий проект «Симфония дружбы», фестиваль на Ольхоне и выступления молодежного оркестра национальных инструментов России и Китая в провинции Цзилинь. Губернатор Игорь Кобзев сказал, что правительство готово устроить настроили местных театров в КНР.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава региона встретился с жителями поселка Мегет. Больше всего сельчан волновал вопрос транспортной доступности.