Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах

Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 — по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.