Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи посетил избирательный участок № 59 Мирзо-Улугбекского района столицы и принял участие в голосовании.
Статья 128 Конституции Узбекистана гласит, что граждане имеют право избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантированы законом.
В выборах участвуют пять партий: Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Экологическая партия, Народно-демократическая партия и Социал-демократическая партия «Адолат».
Это важное событие проходит в условиях возросшей общественно-политической активности в нашей стране, под лозунгом «Мой выбор — процветающая Родина».
Впервые в истории Узбекистана выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса проводятся на основе мажоритарно-пропорциональной, то есть смешанной избирательной системы. 75 депутатов избираются непосредственно по мажоритарной системе, то есть путем голосования избирателей за предпочитаемых ими кандидатов, а остальные 75 — по пропорциональной системе, когда голоса отдаются за политические партии.
Глава государства побеседовал с гражданами, пришедшими на избирательный участок. Выразил им благодарность за активное участие в выборах с чувством сопричастности к судьбе родной страны и своего района.
Голосование по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши пройдет с 08:00 до 20:00.