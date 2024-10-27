Парламентские выборы проходят в Узбекистане

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы) проходят в воскресенье в Узбекистане.
По данным Центризбиркома страны, образовано 10 717 избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, в том числе семь в России. Они будут работать с 08:00 (06:00 по минскому времени) до 20:00 (18:00 по минскому).
Проживающие в Беларуси граждане Узбекистана могли проголосовать на избирательном участке № 7 при посольстве Узбекистана в Минске досрочно уже с 16 октября.
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек.
По законодательству страны, кандидатов в депутаты парламента выдвигают только официально зарегистрированные в стране политические партии. В настоящее время сегодня их пять:
либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП),
народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ),
демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»),
социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).
экологическая партия Узбекистана.
Все они были допущены к выборам и зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу.
Текущие парламентские выборы уже седьмые по счету после объявления Узбекистаном независимости.