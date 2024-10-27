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Парламентские выборы проходят в Узбекистане

Нынешние парламентские выборы в Узбекистане — седьмые по счету после объявления страной независимости.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы) проходят в воскресенье в Узбекистане.

По данным Центризбиркома страны, образовано 10 717 избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, в том числе семь в России. Они будут работать с 08:00 (06:00 по минскому времени) до 20:00 (18:00 по минскому).

Проживающие в Беларуси граждане Узбекистана могли проголосовать на избирательном участке № 7 при посольстве Узбекистана в Минске досрочно уже с 16 октября.

В едином электронном списке избирателей Узбекистана на выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек.

По законодательству страны, кандидатов в депутаты парламента выдвигают только официально зарегистрированные в стране политические партии. В настоящее время сегодня их пять:

либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП),

народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ),

демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»),

социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).

экологическая партия Узбекистана.

Все они были допущены к выборам и зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу.

Текущие парламентские выборы уже седьмые по счету после объявления Узбекистаном независимости.