Майя Санду и Александр Стояногло встретятся на предвыборных дебатах во Дворце республики

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Контркандидаты второго тура президентских выборов в Молдове, действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло, встретятся на очных дебатах, которые пройдут во Дворце республики.
Главные дебаты этих президентских выборов начнутся в 10.00 по местному времени. Транслировать их будет общественная телекомпания Moldova 1, а также любой другой телеканал, который выразит такое желание.
На сами дебаты отводится полтора часа.
Скандал вокруг дебатов и их модератора
На брифинге в понедельник, 21 октября, Майя Санду заявила о намерении организовать дебаты «о будущем страны». Однако она не уточнила, будут ли это теледебаты кандидатов или новая серия так называемых «консультаций с общественностью». Перед голосованием 20 октября Санду от участия в теледебатах отказывалась.
Контркандидат Санду Александр Стояногло на брифинге в понедельник предложил Майе Санду провести дебаты на нейтральной территории.
«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях. Лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора: от вас и от меня».
Затем стало известно, что модератором назначенных дебатов будет тележурналист Георге Гонца, ранее покинувший один из молдавских телеканалов, так как его программу закрыли за участие в эфирах оппозиционеров. Санду уточнила, что первоначально была против его кандидатуры.
«Мы считаем, что должен быть независимый модератор, но в ситуации, когда они настаивают, мы идем на дебаты с тем, с кем им удобно, для нас важно провести дебаты, чтобы люди могли увидеть наши ответы на вопросы, которые важны для всех граждан», — заявила Санду.
После этого в соцсетях между представителями национальных СМИ возникла перепалка. Провластные телеканалы Jurnal TV и TV8 отказались транслировать предвыборные дебаты Майи Санду и Александра Стояногло из-за того, что их должен вести Георге Гонца. Высказался и Совет прессы. Он раскритиковал кандидатуру Гонцы и назвал решение «неуважением к общественности» и «узакониванием непрофессионального поведения», потребовав провести дебаты на нейтральной платформе общественного телевидения «Молдова 1», «модерируемой профессиональными журналистами с профессиональной честностью».
В среду глава кабинета действующего президента Майи Санду Адриан Бэлуцел опубликовал в соцсети заявление, в котором возложил ответственность за выбор модератора на Совет прессы.
«Мы видели заявление Совета прессы и бойкот, объявленный многими национальными телеканалами из-за присутствия модератора, на котором настаивает другой кандидат. Учитывая, что цель дебатов заключается в том, чтобы их смотрели граждане страны, мы призываем Совет прессы определить одного, двух или сколько угодно модераторов, которых они считают подходящими, предложить формат дебатов и организовать их. Мы также предложили это команде контркандидата».
Позже последовала реакция от конкурента Санду, экс-генпрокурора Александра Стояногло. Он выразил сожаление, что публичные дебаты «под новыми предлогами подвергаются риску срыва».
«На этот раз поводом для срыва явилась организованная кампания персонального очернения и фактического суда Линча над журналистом Георге Гонца, предложенного в качестве возможного модератора дебатов. Общество, конечно же, получило еще один яркий пример того, как под камуфляжем идей европейской интеграции осуществляется обычная травля и информационный террор, образцы которого можно найти только в истории известных тоталитарных режимов. Я же воспринимаю всю эту кампанию как неумелую попытку окружения Майи Санду уклониться от дебатов», — заявил Стояногло.
Он напомнил, что изначально предлагал двух модераторов, по одному от каждой стороны.
В СМИ заговорили о том, что дебаты, скорее всего, не состоятся, однако вскоре последовало обращение Санду к Стояногло о проведении мероприятия без модератора вообще, один на один.
Первый тур президентских выборов в Молдове прошел в воскресенье, 20 октября. По итогам обработки всех 2219 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала действующий глава государства Майя Санду — 42,45% (656 354), на втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло с 25,98% (401 726). Такие предварительные данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы после обработки 100% протоколов голосования.
Второй тур президентских выборов пройдет в Молдове в воскресенье, 3 ноября.