Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майя Санду и Александр Стояногло встретятся на предвыборных дебатах во Дворце республики

Молдова — в ожидании главных дебатов нынешних президентских выборов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Контркандидаты второго тура президентских выборов в Молдове, действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло, встретятся на очных дебатах, которые пройдут во Дворце республики.

Главные дебаты этих президентских выборов начнутся в 10.00 по местному времени. Транслировать их будет общественная телекомпания Moldova 1, а также любой другой телеканал, который выразит такое желание.

Ранее стороны согласовали регламент проведения дебатов. Они пройдут без модератора, один на один. Каждому из участников будет предоставлено по две минуты на приветственное слово. Они зададут друг другу по 10 вопросов. На формулирование вопроса отводится одна минута, на ответ — две минуты, на реплику — одна минута. Финальное обращение к избирателям также будет регламентировано двумя минутами.

На сами дебаты отводится полтора часа.

Скандал вокруг дебатов и их модератора

На брифинге в понедельник, 21 октября, Майя Санду заявила о намерении организовать дебаты «о будущем страны». Однако она не уточнила, будут ли это теледебаты кандидатов или новая серия так называемых «консультаций с общественностью». Перед голосованием 20 октября Санду от участия в теледебатах отказывалась.

Контркандидат Санду Александр Стояногло на брифинге в понедельник предложил Майе Санду провести дебаты на нейтральной территории.

«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях. Лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора: от вас и от меня».

заявил Стояногло.

Затем стало известно, что модератором назначенных дебатов будет тележурналист Георге Гонца, ранее покинувший один из молдавских телеканалов, так как его программу закрыли за участие в эфирах оппозиционеров. Санду уточнила, что первоначально была против его кандидатуры.

«Мы считаем, что должен быть независимый модератор, но в ситуации, когда они настаивают, мы идем на дебаты с тем, с кем им удобно, для нас важно провести дебаты, чтобы люди могли увидеть наши ответы на вопросы, которые важны для всех граждан», — заявила Санду.

После этого в соцсетях между представителями национальных СМИ возникла перепалка. Провластные телеканалы Jurnal TV и TV8 отказались транслировать предвыборные дебаты Майи Санду и Александра Стояногло из-за того, что их должен вести Георге Гонца. Высказался и Совет прессы. Он раскритиковал кандидатуру Гонцы и назвал решение «неуважением к общественности» и «узакониванием непрофессионального поведения», потребовав провести дебаты на нейтральной платформе общественного телевидения «Молдова 1», «модерируемой профессиональными журналистами с профессиональной честностью».

В среду глава кабинета действующего президента Майи Санду Адриан Бэлуцел опубликовал в соцсети заявление, в котором возложил ответственность за выбор модератора на Совет прессы.

«Мы видели заявление Совета прессы и бойкот, объявленный многими национальными телеканалами из-за присутствия модератора, на котором настаивает другой кандидат. Учитывая, что цель дебатов заключается в том, чтобы их смотрели граждане страны, мы призываем Совет прессы определить одного, двух или сколько угодно модераторов, которых они считают подходящими, предложить формат дебатов и организовать их. Мы также предложили это команде контркандидата».

отметил Бэлуцел.

Позже последовала реакция от конкурента Санду, экс-генпрокурора Александра Стояногло. Он выразил сожаление, что публичные дебаты «под новыми предлогами подвергаются риску срыва».

«На этот раз поводом для срыва явилась организованная кампания персонального очернения и фактического суда Линча над журналистом Георге Гонца, предложенного в качестве возможного модератора дебатов. Общество, конечно же, получило еще один яркий пример того, как под камуфляжем идей европейской интеграции осуществляется обычная травля и информационный террор, образцы которого можно найти только в истории известных тоталитарных режимов. Я же воспринимаю всю эту кампанию как неумелую попытку окружения Майи Санду уклониться от дебатов», — заявил Стояногло.

Он напомнил, что изначально предлагал двух модераторов, по одному от каждой стороны.

В СМИ заговорили о том, что дебаты, скорее всего, не состоятся, однако вскоре последовало обращение Санду к Стояногло о проведении мероприятия без модератора вообще, один на один.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел в воскресенье, 20 октября. По итогам обработки всех 2219 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала действующий глава государства Майя Санду — 42,45% (656 354), на втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло с 25,98% (401 726). Такие предварительные данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы после обработки 100% протоколов голосования.

Второй тур президентских выборов пройдет в Молдове в воскресенье, 3 ноября.