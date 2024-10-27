Майя Санду и Александр Стояногло встретятся на предвыборных дебатах во Дворце республики

«Я обращаюсь к Майе Санду с конструктивным предложением. Давайте мы предоставим возможность гражданам самим сделать выводы о нас с вами, о наших программах, целях и идеях. Лучшим способом для этого будут дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут два модератора: от вас и от меня».