Мораторий на комплексное развитие территорий в Петербурге продлят еще на год

В законодательное собрание Петербурга поступил проект поправок, которые продлят мораторий на запуск программы комплексного развития территорий (КРТ) еще на год. Проект документа опубликован на сайте городского парламента. Интересно, что автором поправок стали представители сразу всех партий, представленных в ЗакСе.
— В соответствии с проектом закона Санкт-Петербурга до 1 января 2026 года продлевается приостановление действия статей, согласно которым установлены порядок определения границ территории жилой застройки в Санкт-Петербурге, подлежащей комплексному развитию и порядок реализации решения о комплексном развитии территорий, — говорится в документе.
КРТ или комплексное развитие территорий — программа, которая позволяет сносить дома советской постройки и возводить на их месте современные объекты. Однако, в Петербурге программа, которая уже несколько лет активно идет в Москве, встретила недовольство жителей. Под КРТ попали районы «хрущевок», расположенные недалеко от центра города и с развитой инфраструктурой. При этом закон позволяет предоставлять жилье в обмен на «хрущевки» даже на окраинах города, что люди категорически не приняли. Кроме того, закон определял довольно жесткие временные рамки, когда жильцы конкретного дома могут исключить свой адрес из программы КРТ. После бурного обсуждения закон все же приняли, но ввели мораторий на его исполнение. Кроме того, депутаты петербургского ЗакСа подготовили поправки в федеральный закон, чтобы расширить права жителей, чьи дома могут попасть под КРТ.