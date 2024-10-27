Мораторий на комплексное развитие территорий в Петербурге продлят еще на год

КРТ или комплексное развитие территорий — программа, которая позволяет сносить дома советской постройки и возводить на их месте современные объекты. Однако, в Петербурге программа, которая уже несколько лет активно идет в Москве, встретила недовольство жителей. Под КРТ попали районы «хрущевок», расположенные недалеко от центра города и с развитой инфраструктурой. При этом закон позволяет предоставлять жилье в обмен на «хрущевки» даже на окраинах города, что люди категорически не приняли. Кроме того, закон определял довольно жесткие временные рамки, когда жильцы конкретного дома могут исключить свой адрес из программы КРТ. После бурного обсуждения закон все же приняли, но ввели мораторий на его исполнение. Кроме того, депутаты петербургского ЗакСа подготовили поправки в федеральный закон, чтобы расширить права жителей, чьи дома могут попасть под КРТ.