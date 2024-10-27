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Лукашенко: Зеленскому плевать на народ Украины

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани ответил на вопрос о перспективах завершения конфликта в Украине, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Сейчас это уже зависит не от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского. Это уже такой маленький поворот. Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, — будет всяческая поддержка», — сказал глава государства.

«Ему совсем что ли свой народ не жалко?» — задал уточняющий вопрос журналист.

«Ему плевать на это. Исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал — неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко», — ответил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что ситуация меняется каждый день. «И уже беспокоит то, что Россия может всех послать и сказать: “На земле ситуация изменилась”. То есть не пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация поменялась, и серьезно в пользу России, — сказал Президент. — Мне кажется, что, как говорят российские военные, Курскую область они освободят к концу декабря. Очень много погибло там украинцев. И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные».

Александр Лукашенко отметил, что «путинская стратегия» — шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед — возымела действие. В Донбассе линия фронта смещается на запад. «Поэтому отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет “план победы”. Потому что серьезная ситуация на фронте», — сделал вывод белорусский лидер.

Лукашенко Александр