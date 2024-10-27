Лукашенко: Зеленскому плевать на народ Украины

Он констатировал, что ситуация меняется каждый день. «И уже беспокоит то, что Россия может всех послать и сказать: “На земле ситуация изменилась”. То есть не пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация поменялась, и серьезно в пользу России, — сказал Президент. — Мне кажется, что, как говорят российские военные, Курскую область они освободят к концу декабря. Очень много погибло там украинцев. И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные».