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Премьер Грузии счел действия оппозиции безнадежной попыткой оправдаться

Оппозиция, по словам Кобахидзе, пытается противостоять конституционному строю и оправдать себя. В «Грузинской мечте» заявили, что партии готовились «не к выборам, а к 27 октября», и предложили им не входить в парламент.

Источник: Reuters

Непризнание грузинской оппозицией итогов прошедших в стране парламентских выборов является «безнадежной попыткой оправдать себя», заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Оппозиционные «Единство — Национальное движение» (в основе которого созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение»), а также «Коалиция перемен» и коалиция «Сильная Грузия» накануне объявили о непризнании итогов парламентских выборов. По предварительным данным грузинского ЦИК (подсчитаны 99,6% голосов), их поддержали 10,1%, 10,9% и 8,8% избирателей соответственно. «За Грузию» получила 7,76% голосов.

Кобахидзе заверил, что новое правительство Грузии будет утверждено, несмотря на действия оппозиции. По его словам, у оппозиционных сил нет ресурсов, чтобы помешать первому заседанию парламента нового созыва.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», которая, по данным ЦИК, набирает 54,1% голосов, Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, заявил, что оппозиционные партии могут не входить в парламент, если того не хотят. Он добавил, что оппозиционные силы «готовились не к выборам, а к 27 октября», и потому «продолжают ставить спектакли».

Обнародованы результаты с 3100 избирательных участков из 3111, сообщил председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили. Он уточнил, что пока нет данных с нескольких избирательных участков, расположенных за рубежом, добавив, что информацию обновят при поступлении новых данных.

По данным грузинского ЦИК, за рубежом «Грузинская мечта» получила 15% голосов, существенно уступив оппозиции. Также она проиграла выборы во всех муниципалитетах Тбилиси, не преодолев 50-процентный барьер ни в одном. ЦИК признал выборы состоявшимися.