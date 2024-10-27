Премьер Грузии счел действия оппозиции безнадежной попыткой оправдаться

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», которая, по данным ЦИК, набирает 54,1% голосов, Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, заявил, что оппозиционные партии могут не входить в парламент, если того не хотят. Он добавил, что оппозиционные силы «готовились не к выборам, а к 27 октября», и потому «продолжают ставить спектакли».