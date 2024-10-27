Премьер Грузии счел действия оппозиции безнадежной попыткой оправдаться

Непризнание грузинской оппозицией итогов прошедших в стране парламентских выборов является «безнадежной попыткой оправдать себя», заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Оппозиционные «Единство — Национальное движение» (в основе которого созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение»), а также «Коалиция перемен» и коалиция «Сильная Грузия» накануне объявили о непризнании итогов парламентских выборов. По предварительным данным грузинского ЦИК (подсчитаны 99,6% голосов), их поддержали 10,1%, 10,9% и 8,8% избирателей соответственно. «За Грузию» получила 7,76% голосов.
Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», которая, по данным ЦИК, набирает 54,1% голосов, Мамука Мдинарадзе, в свою очередь, заявил, что оппозиционные партии могут не входить в парламент, если того не хотят. Он добавил, что оппозиционные силы «готовились не к выборам, а к 27 октября», и потому «продолжают ставить спектакли».
Обнародованы результаты с 3100 избирательных участков из 3111, сообщил председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили. Он уточнил, что пока нет данных с нескольких избирательных участков, расположенных за рубежом, добавив, что информацию обновят при поступлении новых данных.
По данным грузинского ЦИК, за рубежом «Грузинская мечта» получила 15% голосов, существенно уступив оппозиции. Также она проиграла выборы во всех муниципалитетах Тбилиси, не преодолев 50-процентный барьер ни в одном. ЦИК признал выборы состоявшимися.