«Видимо, амбиции возымели место». Лукашенко заявил, что Зеленскому плевать на украинский народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС, который состоялся в Казани, заявил, что Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, пишет БелТА.
Глава государства, говоря о перспективах завершения украинского конфликта, подчеркнул, что сейчас это уже зависит не от коллективного Запада, сколько от Зеленского. Он уточнил, что это такой маленький поворот.
— Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, — будет всяческая поддержка, — пояснил Александр Лукашенко.
На уточняющий вопрос журналиста о том, что Зеленскому что ли не жалко свой народ, президент Беларуси сказал:
— Ему плевать на это. Исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал — неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко.
По словам Лукашенко, ситуация меняется каждый день, заметив:
— И уже беспокоит то, что Россия может всех послать и сказать: «На земле ситуация изменилась».
Он уточнил, что речь идет о том, что не пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация серьезно поменялась в пользу России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал переговоры шагом к урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Кроме того, глава государства прокомментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной: «Все эти обмены проходят через мои руки».
Также президент сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт.