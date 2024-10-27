Алиев поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах

По словам Алиева, итоги голосования показали, что грузинские граждане поддерживают стабильность и традиционные ценности, которые несет партия. Президент уверен в том, что данные обстоятельства поспособствуют развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений в дальнейшем, и пригласил Кобахидзе в Баку.