Алиев поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах

«Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю вас с результатами проведенных в Грузии парламентских выборов и победой партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, являющейся ведущей политической силой вашей страны», — говорится в письме, которое опубликовано в соцсети Х (бывш.Twitter).
По словам Алиева, итоги голосования показали, что грузинские граждане поддерживают стабильность и традиционные ценности, которые несет партия. Президент уверен в том, что данные обстоятельства поспособствуют развитию азербайджано-грузинских межгосударственных отношений в дальнейшем, и пригласил Кобахидзе в Баку.
«Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на укрепление нашего стратегического партнерства во имя процветания наших народов, благополучия и безопасности нашего региона, успешное продолжение нашей взаимовыгодной деятельности в двустороннем и многостороннем порядке», — указал азербайджанский лидер.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что после подсчета данных с более 99% избирательных участков «Грузинская мечта» получила 90 мандатов из 150 в законодательном органе, передает Первый канал Грузии.
Ранее в это утро председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Политическая сила получила 54,08% голосов. Специалисты обработали данные с 3100 избирательных участков, общее количество которых — 3111.
Голосование в Грузии проходило 26 октября с 08:00 до 20:00. Генсекретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил о победе партии на выборах в тот же день.
В свою очередь, три оппозиционные партии — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» — не признали результаты выборов. Позднее один из лидеров «Коалиции» Элене Хоштария объявила о начале протестов с 27 октября.
Комментируя ход голосования, международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с «Известиями» назвал парламентские выборы абсолютно прозрачными, потому даже при желании Запад не сможет указать на их фальсификацию.