Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию

«Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС».