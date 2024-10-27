Санду пожаловалась, что на Западе отказываются инвестировать в Молдавию

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду посетовала, что иностранные инвесторы не рискуют вкладывать деньги в бизнес в Молдавии, пока республика не станет частью Евросоюза.
Ранее соперник Санду во втором туре выборов Александр Стояногло, отстраненный ее режимом от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, заявлял, что Санду осуществила беспрецедентное количество внешних визитов, однако это не помогло экономике страны.
«Внешний долг на том же уровне, что и был в 2020 году. Мы смогли принести деньги в страну, запустить проекты, привлечь инвестиции. Инвесторы говорят, что у нас война на границе, поэтому предлагают вернуться с предложением, когда Молдавия станет частью ЕС. Нам говорят, что их инвестиции будут в безопасности, когда мы будем в ЕС».
Стояногло в ответ на это заявил, что к концу года внешний долг республики вырастет вдвое по сравнению с тем, что было в начале 2021 года.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.