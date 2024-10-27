Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду заявила, что республике пришлось ввести санкции против России, иначе страна сама рисковала попасть под санкции мирового сообщества, особенно в областях экономики и банковской системы.
«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции».
Стояногло при этом заявил, что Санду ввела санкции против России тем самым, лишив граждан республики преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
Первый тур прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, у Стояногло — 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября.