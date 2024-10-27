Санду объяснила, почему Молдавия ввела санкции против России

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.