Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом

«Делегация верхней палаты российского парламента во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с 27 по 29 октября посетит с официальным визитом Исламскую Республику Пакистан. В программе визита — встречи спикера СФ с руководством Пакистана, спикерами обеих палат пакистанского парламента — Председателем Сената Юсуфом Резой Гилани и Председателем Национальной ассамблеи Сардаром Садиком», — говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано выступление Матвиенко на специальном пленарном заседании Сената Исламской Республики Пакистан. В сообщении отмечается, что в ходе визита ожидается подписание главами верхних палат парламентов двух стран меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.
В составе делегации — вице-спикер СФ Константин Косачев, первый замглавы международного комитета Андрей Денисов, первый замглавы оборонного комитета Владимир Чижов, замглавы научного комитета Людмила Скаковская, замглавы комитета по бюджету Мухарбий Ульбашев, замглавы экономического комитета Юрий Федоров.