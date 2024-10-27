Матвиенко посетит Пакистан с официальным визитом

Кроме того, запланировано выступление Матвиенко на специальном пленарном заседании Сената Исламской Республики Пакистан. В сообщении отмечается, что в ходе визита ожидается подписание главами верхних палат парламентов двух стран меморандума о взаимопонимании между Советом Федерации и Сенатом Пакистана.