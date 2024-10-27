Путин посетит Казахстан в конце ноября с государственным визитом

«Комиссия поручила: профильным министерствам и ведомствам Республики Казахстан и Российской Федерации ускорить работу по завершению внутригосударственных процедур, необходимых для внесения двусторонних документов на подписание в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. В. Путина в Республику Казахстан 27 ноября 2024 года», — говорится в протоколе.