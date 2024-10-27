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Путин посетит Казахстан в конце ноября с государственным визитом

Об этом заявило Казахское телеграфное агентство.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. В конце ноября президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает Казахское телеграфное агентство.

КазТАГ ссылается на протокол 25-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, копия которого есть в распоряжении агентства.

«Комиссия поручила: профильным министерствам и ведомствам Республики Казахстан и Российской Федерации ускорить работу по завершению внутригосударственных процедур, необходимых для внесения двусторонних документов на подписание в ходе государственного визита президента Российской Федерации В. В. Путина в Республику Казахстан 27 ноября 2024 года», — говорится в протоколе.

При этом, протокол еще не подписан и отдельные его пункты находятся на согласовании сторон.

Путин Владимир