Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев

«Ему плевать на это (народ Украины — прим. ТАСС), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно — не жалко», — сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликта в Украине.
Лукашенко отметил, что завершение военных действий уже зависит «не от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского». «Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал глава государства.
По словам президента, ситуация меняется каждый день, «сегодня — серьезно в пользу России». Говоря о ситуации в Курской области, Лукашенко отметил, что «очень много погибло там украинцев». «И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные», — добавил он.
Лукашенко отметил, что стратегия президента России Владимира Путина — шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед — возымела действие, поэтому отсюда и лозунги Зеленского, которые он называет «план победы».
16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.