Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.