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Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, передает пресс-служба армянского кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Поздравляю партию “Грузинская мечта” с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться», — говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.

Премьер Армении отметил, что налаженное стратегическое партнерство между двумя странами создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания региона.

Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%.