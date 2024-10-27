Пашинян поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах

«Поздравляю партию “Грузинская мечта” с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы при вашем руководстве Грузией и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться», — говорится в послании Пашиняна, опубликованном на сайте правительства.