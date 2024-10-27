ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» получает 54,2% после обработки 99% бюллетеней

«Имеет значение, вся оппозиция не признает исход выборов или не вся. Пока с такой формулировкой вышло две партии [»Коалиция за перемены«и “Единство ради спасения Грузии”]. Еще одна [»Сильная Грузия«] заявила о недоверии результатам голосования. При этом впервые в парламенте очень велико представительство партий, которые не “Грузинская мечта” и не “Единое национальное движение”. Это относительно новые для грузинской политики силы, которые раньше столько не набирали. Все зависит от того, как они себя поведут», — отметил эксперт.