Песков объяснил, почему Путин и президент ОАЭ долго не выходили из машины

«Дело в том, что когда они ездят в машине, они ж не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине, — добавил представитель Кремля. — И уже конкретика обсуждается. Просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающе объяснить».