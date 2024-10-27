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Песков объяснил, почему Путин и президент ОАЭ долго не выходили из машины

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, находясь в машине с лидерами других стран, ведет на месте субстантивные переговоры, в салоне также присутствует переводчик.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заминку в Кремле, когда Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян долго не выходили из «Ауруса» российского лидера.

«Там продолжались переговоры», — пояснил Песков.

«Дело в том, что когда они ездят в машине, они ж не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине, — добавил представитель Кремля. — И уже конкретика обсуждается. Просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающе объяснить».

Официальный визит Аль Нахайяна в Москву начался 21 октября, однако президент ОАЭ прибыл по приглашению Путина накануне вечером. Российский лидер принял его за неформальным ужином в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Перед переговорами в Кремле два президента также посетили подмосковную Примаковскую гимназию.

Путин Владимир
Песков Дмитрий