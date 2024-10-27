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Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество.

Источник: © РИА Новости

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.

Путин Владимир
энергетика