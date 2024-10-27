Мадуро рассказал о разговоре с Путиным в Казани

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.