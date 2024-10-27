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Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Россия ценит усилия партнеров по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», — сказал глава МИД.

Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры «вроде бы завязывались» и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли на минувшей неделе на полях саммита БРИКС в Казани.

Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.

Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву «просят рассмотреть». Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.

Путин Владимир
Лавров Сергей