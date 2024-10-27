Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

«Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», — сказал глава МИД.
Он напомнил, что каждый раз, когда переговоры «вроде бы завязывались» и приводили к какому-то результату, киевский режим отказывался от договоренностей.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли на минувшей неделе на полях саммита БРИКС в Казани.
Российский лидер на итоговой пресс-конференции напомнил, что украинская сторона в 2022 году отказалась от уже согласованного проекта мирного соглашения.
Также Путин рассказал, что недавно поступил сигнал от помощника президента Турции о неких новых предложениях по переговорам, которые Москву «просят рассмотреть». Российский лидер ответил согласием, но уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.