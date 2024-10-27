Лавров рассказал о переговорах Путина с Си Цзиньпином

«Подтвердил Владимир Владимирович, что мы ценим стремление Китая, Бразилии, других наших стратегических партнеров из (стран) Глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта. Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы», — сказал глава МИД.