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Лавров: на слова Трампа о разговоре с Путиным нужно смотреть в контексте выборов в США

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заявление экс-президента США Дональда Трампа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о якобы угрозах ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Я не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу», — сказал Лавров в ответ на вопрос о словах Трампа. «Не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было, очевидно, в контексте избирательной кампании и комментировать мне это не хочется», — добавил министр.

Путин ранее заявил, что он «не припомнит» разговора с Трампом, в ходе которого тот якобы угрожал «ударом по Москве».

Ранее Трамп в ходе встречи с редакцией газеты The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину ударить по центру Москвы, «по куполам, где он живет», в случае нападения на Украину.

Лавров Сергей
Трамп Дональд
Путин Владимир