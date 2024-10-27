Лавров: на слова Трампа о разговоре с Путиным нужно смотреть в контексте выборов в США

«Я не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу», — сказал Лавров в ответ на вопрос о словах Трампа. «Не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было, очевидно, в контексте избирательной кампании и комментировать мне это не хочется», — добавил министр.