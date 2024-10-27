Выборы в парламент Узбекистана признали состоявшимися

Парламентские выборы в Узбекистане впервые проводят на основе смешанной избирательной системы: мажоритарной и пропорциональной. 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату парламента от одномандатных округов на основе голосов избирателей, другая половина будет избрана по партийным спискам.