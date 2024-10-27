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Выборы в парламент Узбекистана признали состоявшимися

Явка на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 47,62%, голосование признано состоявшимся, заявил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

К 11:00 мск на избирательные участки по всей республике пришли почти 9,5 млн человек, отметил Кучкаров. При этом в едином электронном списке избирателей Узбекистана на выборы зарегистрировались порядка 20 млн человек.

Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие в процедуре 33% зарегистрированных избирателей.

Парламентские выборы в Узбекистане впервые проводят на основе смешанной избирательной системы: мажоритарной и пропорциональной. 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату парламента от одномандатных округов на основе голосов избирателей, другая половина будет избрана по партийным спискам.

Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.

В выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана «Национальное возрождение», Экологическая партия, Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат».