Выборы в парламент Узбекистана признали состоявшимися

К 11:00 мск на избирательные участки по всей республике пришли почти 9,5 млн человек, отметил Кучкаров. При этом в едином электронном списке избирателей Узбекистана на выборы зарегистрировались порядка 20 млн человек.
Чтобы выборы считались состоявшимися, необходимо участие в процедуре 33% зарегистрированных избирателей.
Парламентские выборы в Узбекистане впервые проводят на основе смешанной избирательной системы: мажоритарной и пропорциональной. 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату парламента от одномандатных округов на основе голосов избирателей, другая половина будет избрана по партийным спискам.
Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.
В выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана «Национальное возрождение», Экологическая партия, Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат».