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ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 62,7%

ЦИК Узбекистана: явка на выборы в нижнюю палату парламента составила 62,7%

Источник: Sputnik.by

ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 15.00 местного времени (13.00 мск) составила 62,7%, или более 12,5 миллиона человек, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

В Узбекистане в воскресенье проводятся очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

«На 15.00 на избирательных участках проголосовало 12 504 688 избирателей, или 62,7% от общего списка».

сказал Кучкаров.

По данным ЦИК, самые активные избиратели в Наманганской (68,8% проголосовавших), Джизакской (66,83%) и Андижанской областях (66,64%), меньше всего пока проголосовали в республике Каракалпакстан (58,46%), Ташкентской области (57,93%) и Ташкенте (54,58%).

В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 13.00 (11.00 мск) — 47,62%, или почти 9,5 миллиона проголосовавших.

Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).