ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 62,7%

В Узбекистане в воскресенье проводятся очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.