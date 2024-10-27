Санду назвала причину введения санкций против России

Ранее в этот день кандидаты в президенты Молдавии провели дебаты перед вторым туром выборов. Во время своего выступления Стояногло обвинил Санду в ведении санкций против России. Он заявил, что такое действие лишило граждан республики рынков сбыта товаров и дешевых энергетических ресурсов.
«Проще всего оправдывать некомпетентность на территории Украины. Вы называете Россию агрессором, но при этом сохранили дипломатические отношения, включая закупку газа, одновременно присоединившись к санкциям против России», — указал бывший генпрокурор.
Он также обвинил Санду в бездействии и некомпетентности и пообещал исправить ее политические «провалы».
В свою очередь, президент заявила, что пошла на такой шаг из-за угрозы свободе экономике страны.
20 октября в Молдавии прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. Как сообщало издание Noi.md со ссылкой на данные ЦИК на 21 октября, после обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду получила 42,45% голосов, Александр Стояногло — 25,98%, Ренато Усатый — 13,79%, остальные кандидаты — не более 6% голосов. Явка составила 51,67%. Глава республики будет избран по итогам второго тура выборов, который состоится 3 ноября, так как порог в 50% не преодолел никто из кандидатов.
14 октября лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Молдавия после проведения выборов правящей партии увеличит число санкций против РФ.