Санду назвала причину введения санкций против России

20 октября в Молдавии прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. Как сообщало издание Noi.md со ссылкой на данные ЦИК на 21 октября, после обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду получила 42,45% голосов, Александр Стояногло — 25,98%, Ренато Усатый — 13,79%, остальные кандидаты — не более 6% голосов. Явка составила 51,67%. Глава республики будет избран по итогам второго тура выборов, который состоится 3 ноября, так как порог в 50% не преодолел никто из кандидатов.