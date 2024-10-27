Нетаньяху: Израиль нанес ущерб оборонительному и ракетному потенциалу Ирана

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября объявила об атаке на военные объекты в Иране. Целями назывались заводы по производству ракет, а также средства ПВО. Иранская сторона заявила, что атака была отражена, но она привела «к ограниченному ущербу». Погибли двое военных. Портал Axios писал, что израильский удар вывел из строя в Иране ключевой компонент для производства баллистических ракет.