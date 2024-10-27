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Нетаньяху: Израиль нанес ущерб оборонительному и ракетному потенциалу Ирана

Удар израильской армии по территории Ирана, нанесенный в ночь на 26 октября, был точным и мощным, он достиг всех поставленных целей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит Аль-Арабия, удар по Ирану нанес ущерб обороноспособности страны.

Источник: Reuters

«Мы сдержали свое обещание. Военно-воздушные силы атаковали Иран и нанесли удар по оборонным возможностям Ирана и по производству ракет», — сказал Нетаньяху во время церемонии, посвященной памяти жертв атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября объявила об атаке на военные объекты в Иране. Целями назывались заводы по производству ракет, а также средства ПВО. Иранская сторона заявила, что атака была отражена, но она привела «к ограниченному ущербу». Погибли двое военных. Портал Axios писал, что израильский удар вывел из строя в Иране ключевой компонент для производства баллистических ракет.