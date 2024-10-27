Санду не стала отвечать на русском на вопрос о статусе языка в Молдавии

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. На дебатах кандидатов в президенты Молдавии глава республики Майя Санду не стала отвечать на русском языке на вопрос своего оппонента Александра Стояногло, который поднял тему неофициального статуса русского в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиция Молдавии не раз призывала вернуть русскому языку официальный статус в республике.
Стояногло на русском языке поинтересовался у Санду, что для нее ценнее в опыте евроинтеграции соседней Румынии: принятие Европейской хартии региональных языков или вступление этой страны в НАТО.
В 2002 году Молдавия подписала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, однако парламент до сих пор не ратифицировал этот документ.
«Я буду поддерживать развитие всех языков в Молдавии. У нас — нейтральная страна», — ответила Санду на государственном языке.
Ее оппонент напомнил, что в Румынии венгерский язык получил статус регионального языка, а в Молдавии с русским языком этого не произошло.
Дебаты прошли в Дворце Республики, который обычно используется для встреч иностранных делегаций и форумов. Они транслировались в режиме онлайн в социальных сетях и на телеканале «Молдова-1». Согласно предварительным условиям, дебаты проводились без модераторов.
В марте 2023 года парламент республики изменил название государственного языка с молдавского на румынский, что вызвало споры и было оспорено оппозицией в Конституционном суде, который признал изменения законными.
На выборах 20 октября Санду набрала 42,45% голосов, а Стояногло — 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, назначенный на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Европейским Союзом, в то время как Стояногло подчеркивает важность традиционного партнерства с Россией и СНГ.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.