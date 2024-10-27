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Стала известна цена: ЦИК начал печать бюллетеней для второго тура президентских выборов в Молдове на 6 языках

Бюллетени будут распределены между избирательными участкам, открытыми на территории Республики Молдова.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК начал в субботу, 26 октября, печать бюллетеней для второго тура президентских выборов 3 ноября 2024 года, которые будут распределены между избирательными участкам, открытыми на территории Республики Молдова.

Общий тираж бюллетеней идентичен тиражу первого тура — более 2 819 996 бюллетеней. Из них 2 137 641 бюллетень на румынском языке, 676 979 — на русском, 115 — на украинском, 3 400 — на гагаузском, 870 — на ромском и 991 — на болгарском.

Размеры бюллетеня составляют: 14 см в ширину и 12 см в длину. Бюллетени будут напечатаны на непрозрачной (матовой) бумаге и будут иметь стальной синий цвет.

Стоимость одного бюллетеня — 0,21 лея. Общая стоимость всего тиража составляет 592 199 леев.