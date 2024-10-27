Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию

«В эти выходные все внимание приковано к Грузии, где состоялись парламентские выборы. Наши страны оказались в похожей ситуации: и Молдавию, и Грузию коллективный Запад всеми силами старается взять под полный контроль… Как и в Молдавии, проигрывая вчистую внутри страны, Запад пытается воздействовать с помощью зарубежных участков, где “Грузинская мечта” набирает неправдоподобно мало голосов. Но кто поверит в это после 54% голосов в самой Грузии?» — написал Шор в соцсетях.