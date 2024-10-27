Шор обвинил Запад в попытках контролировать Молдавию и Грузию

КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию, оказывая влияние на выборы, однако в Тбилиси люди смогли отстоять свои национальные интересы.
«В эти выходные все внимание приковано к Грузии, где состоялись парламентские выборы. Наши страны оказались в похожей ситуации: и Молдавию, и Грузию коллективный Запад всеми силами старается взять под полный контроль… Как и в Молдавии, проигрывая вчистую внутри страны, Запад пытается воздействовать с помощью зарубежных участков, где “Грузинская мечта” набирает неправдоподобно мало голосов. Но кто поверит в это после 54% голосов в самой Грузии?» — написал Шор в соцсетях.
Он считает, что партия «Грузинская мечта» сумела одержать уверенную победу и сохранить большинство в парламенте.
«Что бы там ни говорили, она самая что ни на есть прогрузинская. И это бесит ЕС, который не терпит действий в интересах своих избирателей. Грузинские власти ведут взвешенную политику, не позволяя вновь втянуть страну в военное противостояние с Россией. Я поздравляю Грузию и грузинский народ — они выбрали мир и процветание, отказались делить соседей на своих и чужих», — подчеркнул политик.
Согласно информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с более 99% участков по итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%.