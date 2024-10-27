Премьер Грузии раскрыл планы на дипотношения с Россией

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы. Учитывая, что дипломатические переговоры пока только намечаются, мы решили, что выполним эти просьбы», — рассказал глава правительства.