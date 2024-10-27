ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 71,52%

ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 17.00 местного времени (15.00 мск) составила 71,52%, или более 14,2 миллиона человек, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.
В Узбекистане в воскресенье проводятся очередные парламентские выборы. впервые в стране избирают депутатов на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
«На 17.00 на избирательных участках проголосовало 14 264 994 избирателей, или 71,52% от общего списка», — сказал Кучкаров.
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 13.00 (11.00 мск) — 47,62%, или почти 9,5 миллиона проголосовавших.
Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).