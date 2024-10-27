Захарова указала на вмешательство Британии в выборы в США

Официальный представитель МИД РФ предположила, что у демократов дела «идут совсем плохо», поэтому они вынуждены обращаться за помощью к «своим бывшим хозяевам». «Есть еще один вариант — Штаты просто любят, когда в их выборы вмешиваются, пока они вмешиваются в чужие выборы, — продолжила Захарова. — Эдакий электоральный свинг». По ее словам, новости в прессе показывают, что 100 партийных активистов из другого государства будут активно участвовать в кампании по поддержке Харрис в колеблющихся штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании, а также Вирджинии. «В 1773 году американцы устроили знаменитое Бостонское чаепитие. Дональд Трамп уже использует лозунг того времени — “британцы идут!”. Правда, и островитяне не лыком шиты, — напомнила Захарова. — Про это сегодня редко вспоминают, но в 1814 году они сожгли американцам здание Конгресса и Белый дом».