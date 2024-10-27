Глава Минэнерго Румынии заявил о готовности страны предоставить Молдове газ зимой

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа заявил в телеэфире, что Бухарест готов предоставить Кишиневу свои газовые запасы для использования в зимний период, помимо тех, которые Молдова хранит в этой стране как запас.
«Помимо того, что хранится на данный момент, Румыния готова из того, что она уже сохранила, и того, что она производит за зиму, прийти на помощь Республике Молдова».
Глава молдавского госпредприятия Energocom Владимир Бынзарь уточнил, что в Румынии хранится около 50 миллионов кубометров ранее закупленного Молдовой голубого топлива.
«Решением Совета директоров было хранить газ в Румынии, и там у нас около 50 миллионов кубометров. Таким образом, этот газ в холодный период будет поставляться в Республику Молдова, компаниям, которые поставляют газ гражданам», — завявил Бынзарь.
Ранее госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан заявил, что накопленных Молдовой запасов природного газа хватит стране на 20 дней зимы.
Этого времени достаточно, чтобы власти приняли меры в случае чрезвычайной ситуации, отметил чиновник.
За последние два года потребление голубого топлива в стране снизилось, констатировали в Министерстве энергетики. Среди основных причин ведомство приводит климатические (мягкие зимы), а также то, что в Молдове возрос объем использования альтернативного топлива.
В настоящее время природный газ, поставляемый в Молдову российским ПАО «Газпром», полностью используется для работы Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Она поставляет на правый берег Днестра практически весь необходимый объем электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Киев не продлит соглашение с Россией о транзите газа. В ходе встречи 8 октября глав Министерств энергетики Молдовы и Украины Виктора Парликова и Германа Галущенко в Киеве молдавский министр заверил, что республика готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.
Согласно принятому этой весной постановлению правительства, около 15% среднегодового потребления природного газа Молдова должна хранить. Треть из него — это гарантийные запасы. Общий объем, необходимый для хранения природного газа, составляет более 149 миллионов кубометров. Примерно 47 миллионов кубометров из них — это страховые запасы, половину из них республика хранит на Украине.