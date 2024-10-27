Глава Минэнерго Румынии заявил о готовности страны предоставить Молдове газ зимой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Киев не продлит соглашение с Россией о транзите газа. В ходе встречи 8 октября глав Министерств энергетики Молдовы и Украины Виктора Парликова и Германа Галущенко в Киеве молдавский министр заверил, что республика готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.