Bloomberg сообщил о сложностях для Украины даже при победе Харрис

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США возможности Украины резко сократятся, но и Камале Харрис будет сложно получить значительную финансовую поддержку для Киева в конгрессе, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.
Агентство пишет, что президентские выборы в США стали переломным моментом для Украины, которая сильно зависит от помощи Вашингтона. Чиновники в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к «болезненному урегулированию» конфликта, которое подразумевает территориальные уступки со стороны Украины. Но даже если победит Харрис, ей, «вероятно, будет сложно получить значительную финансовую поддержку от конгресса», говорят собеседники Bloomberg.
В конце 2023 года из-за внутриполитических споров в США на полгода задержалось одобрение $61 млрд для Украины, что «стало для нее ударом из-за нехватки боеприпасов и живой силы», отмечает агентство. Вместе с тем Россия продолжает наступление по всей линии фронта и сможет добиваться тактических успехов, считают источники Bloomberg.
Так, по словам одного из собеседников, по численности российские войска в три раза превышают украинские. Киев в свою очередь нуждается в технике и боеприпасах, а также в помощи по нанесению ударов на большие расстояния, на что США уже выделили $1,6 млрд, пишет агентство. Его источник добавил, что Украина намерена продолжить наступление в Курской области, чтобы повлиять на общественное мнение в России.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии стал Трамп, от Демократической — Харрис. Республиканец неоднократно выступал с критикой в отношении своей главной соперницы и действующего президента США Джо Байдена за предоставление помощи Украине. Он также утверждал, что в случае своей победы смог бы закончить конфликт до инаугурации. Харрис называла эти планы «сдачей позиции». По ее словам, если бы Трамп оставался в Белом доме, то президент России Владимир Путин «сейчас уже сидел бы в Киеве и присматривался к остальной Европе, начиная с Польши».
Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Путин утверждал, что для России фаворитом президентской гонки в США является Харрис. По его словам, она сможет воздержаться от санкций в отношении Москвы в случае победы.