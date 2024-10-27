Bloomberg сообщил о сложностях для Украины даже при победе Харрис

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии стал Трамп, от Демократической — Харрис. Республиканец неоднократно выступал с критикой в отношении своей главной соперницы и действующего президента США Джо Байдена за предоставление помощи Украине. Он также утверждал, что в случае своей победы смог бы закончить конфликт до инаугурации. Харрис называла эти планы «сдачей позиции». По ее словам, если бы Трамп оставался в Белом доме, то президент России Владимир Путин «сейчас уже сидел бы в Киеве и присматривался к остальной Европе, начиная с Польши».