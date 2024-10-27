В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.