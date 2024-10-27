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Серьезных нарушений не зафиксировано — ЦИК Узбекистана

В республике завершились парламентские выборы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане завершились парламентские выборы. Серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил ЦИК республики.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00, поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.

«Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сказал представитель ЦИК.

По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября.

Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.

Это седьмые по счету выборы после объявления страной независимости.

В выборах приняли участие все пять партий. А именно:

  • Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП);
  • Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ);
  • Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»);
  • Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).
  • Экологическая партия Узбекистана.