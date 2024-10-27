Серьезных нарушений не зафиксировано — ЦИК Узбекистана

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане завершились парламентские выборы. Серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил ЦИК республики.
Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00, поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
«Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано», ─ сказал представитель ЦИК.
По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 28 октября.
Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
Это седьмые по счету выборы после объявления страной независимости.
В выборах приняли участие все пять партий. А именно:
- Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП);
- Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ);
- Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»);
- Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).
- Экологическая партия Узбекистана.