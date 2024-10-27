Серьезных нарушений не зафиксировано — ЦИК Узбекистана

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:00 проголосовали 71,52% избирателей или более 14,2 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00, поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог — 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.