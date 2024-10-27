Молдова начала переговоры с Газпром о поставках газа в правобережье: И это после того, как на дебатах Санду назвала достижением отказ от российского голубого топлива

«Молдовагаз» возобновил переговоры с «Газпромом» о поставках российского газа после окончания 1 января 2025 года транзитного контракта с Украиной.
В начале октября представители «Молдовагаза» и «Газпрома» встретились в Санкт-Петербурге, сообщает российское издание «Коммерсантъ». Обсуждалась поставка 294 млн кубов газа для Правобережья Молдовы в первом квартале 2025 года и 2 млрд кубометров для Приднестровья на весь год.
Сообщают, что изучается схема, при которой «Газпром» будет передавать газ на границе с Украиной, а покупатель оплатит транзит из собственных средств.
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Молдова может возобновить прямую закупку газа у «Газпрома».
«Нас критикуют за возможное возобновление поставок от “Газпрома”. Мы можем рассмотреть покупку, если цена будет лучше, чем у других поставщиков. Это вопрос экономики, а не политики», — цитирует заявление Парликова молдавское издание Newsmaker.
Буквально сегодня на предвыборных дебатах Майя Санду назвала «освобождение» от «газового шантажа» в числе своих достижений как президента.
Источник: t.me/rusputnikmd.