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НАТО и ЕС должны принять Украину, заявил президент Финляндии

БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб уверен в том, что НАТО и ЕС должны принять Украину, при этом он возложил ответственность на российскую сторону за это.

Источник: AP 2024

«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС», — заявил Стубб в интервью немецкому журналу Spiegel, отвечая на вопрос, должна ли НАТО принять Украину.

«Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — считает финский президент.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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