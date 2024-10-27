Глава ЦИК Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко предположил в эфире телеканала ОНТ, что пять — шесть инициативных групп соберут не менее 100 тысяч подписей, необходимых по законодательству, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет три — четыре фамилии.
— Мне трудно прогнозировать на стадии сбора подписей. Может быть, 5−6 групп соберут в общей сложности подписи. Может быть, в бюллетене будет 3−4 фамилии. Но трудно пока это предсказать, — сказал Карпенко.
Кроме того, глава ЦИК отметил, что планировавшие баллотироваться политики готовились куда раньше, чем была объявлена сама дата выборов — 26 января 2025-го. По сути, такой человек должен был начинать свою избирательную кампанию после выборов 2020 года.
— Надо было серьезно над этим работать, а не выжидать, когда будет объявлена дата выборов, а потом кричать во всеуслышание, что мы не готовы, мы еще не успеем, дайте нам еще месяц, — заметил Карпенко. — Я думаю, что эти заявления беспочвенные, политически малограмотные.
Тем временем врач высказалась о снижении эпидемического процесса в Беларуси на каникулах.
А «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.