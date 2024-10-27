Глава ЦИК Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии

— Надо было серьезно над этим работать, а не выжидать, когда будет объявлена дата выборов, а потом кричать во всеуслышание, что мы не готовы, мы еще не успеем, дайте нам еще месяц, — заметил Карпенко. — Я думаю, что эти заявления беспочвенные, политически малограмотные.