Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуда сравнил с «железным занавесом» укрепления на границе с РФ и Белоруссией

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда сравнил с «железным занавесом» реализуемый Варшавой проект по возведению оборонительных укреплений на границе с РФ и Белоруссией под названием «Восточный щит».

Источник: Reuters

Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление «железного занавеса»", — заявил Дуда в интервью газете The Sunday Times.

Однако, по его мнению, такой «железный занавес» сейчас нужен Польше по соображениям безопасности.

О программе «Восточный щит» впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. Стоимость работ, которые должны начаться в ноябре, составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание намечено на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Белоруссией и РФ зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.