Дуда сравнил с «железным занавесом» укрепления на границе с РФ и Белоруссией

О программе «Восточный щит» впервые сообщил в начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск. Стоимость работ, которые должны начаться в ноябре, составит 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание намечено на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Белоруссией и РФ зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.