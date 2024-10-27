Орбан собрался в Грузию

«29 октября в администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе», — говорится в сообщении.
Орбан прибудет в Грузию вместе с правительственной делегацией. По данным правительства, встречи пройдут в очном и расширенном форматах, а затем Кобахидзе вместе со своим венгерским коллегой выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Накануне Орбан поздравил Кобахидзе на своей странице в X с «абсолютной победой». Венгерский премьер добавил, что «народ Грузии знает, что лучше для его страны».
Парламентские выборы в Грузии начались 26 октября, после обработки 90,42% бюллетеней на них лидировала правящая партия «Грузинская мечта» (54,26% голосов). «Коалиция перемен» обвинила партию в «краже выборов» и анонсировала акции протеста с 27 октября. Итоги не признала и «Сильная Грузия».