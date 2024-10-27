Глава сил спецопераций Беларуси назвал ситуацию на границе с Украиной спокойной

— На сегодня, я вам сразу говорю, нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделением территориальной обороны, которое выполняет свои функции. Мы тоже где-то стоим, помогаем нашим пограничникам при необходимости, — сказал Денисенко.