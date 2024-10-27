Глава сил спецопераций Беларуси назвал ситуацию на границе с Украиной спокойной

Командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко назвал в эфире телеканала СТВ обстановку на границе с Украиной спокойной.
— На сегодня, я вам сразу говорю, нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделением территориальной обороны, которое выполняет свои функции. Мы тоже где-то стоим, помогаем нашим пограничникам при необходимости, — сказал Денисенко.
Также он напомнил ситуацию 2022 года, когда украинцы забрасывали листовки и показывали непристойные жесты белорусам.
— Но сейчас этого нет. Никогда они (белорусская сторона. — Ред.) агрессивно не отвечали и вели себя более корректно, — отметил он.
Командующий ССО отметил, что на границе с Украиной данное подразделение оказывает помощь пограничникам, поддерживает их. А поскольку вдоль границы находятся крупные базы арсенала, аэродромы и другие объекты, военнослужащие их усиливают и прикрывают.
Что касается численности белорусских военных на южной границе республики, то Вадим Денисенко сказал:
— Президент принял решение для адекватного реагирования на происходящее: в зависимости от ситуации на той стороне силы, прикрывающие южные участки нашей границы, то увеличиваются, то уменьшаются.
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