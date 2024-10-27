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Глава сил спецопераций Беларуси назвал ситуацию на границе с Украиной спокойной

Командующий силами спецопераций Беларуси назвал обстановку на границе с Украиной спокойной.
Источник: Комсомольская правда

Командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко назвал в эфире телеканала СТВ обстановку на границе с Украиной спокойной.

— На сегодня, я вам сразу говорю, нет ничего. Спокойно. Что наши пограничники, что их пограничники выполняют свои задачи. Их пограничники усилены подразделением территориальной обороны, которое выполняет свои функции. Мы тоже где-то стоим, помогаем нашим пограничникам при необходимости, — сказал Денисенко.

Также он напомнил ситуацию 2022 года, когда украинцы забрасывали листовки и показывали непристойные жесты белорусам.

— Но сейчас этого нет. Никогда они (белорусская сторона. — Ред.) агрессивно не отвечали и вели себя более корректно, — отметил он.

Командующий ССО отметил, что на границе с Украиной данное подразделение оказывает помощь пограничникам, поддерживает их. А поскольку вдоль границы находятся крупные базы арсенала, аэродромы и другие объекты, военнослужащие их усиливают и прикрывают.

Что касается численности белорусских военных на южной границе республики, то Вадим Денисенко сказал:

— Президент принял решение для адекватного реагирования на происходящее: в зависимости от ситуации на той стороне силы, прикрывающие южные участки нашей границы, то увеличиваются, то уменьшаются.

Тем временем глава ЦИК Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии.

Еще врач высказалась о снижении эпидемического процесса в Беларуси на каникулах.

А «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси. Кстати, глава «Белджи» объяснил, почему на 100 китайских работников нужно 140 белорусов.