Президент Грузии и Саакашвили призвали к протестам из-за выборов

«Сейчас не время посыпать пеплом голову и переживать о том, как нас обманули. Сейчас самое время для большого протеста. Мы должны показать всему миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не признают несправедливости. У нас нет времени», — написал он.