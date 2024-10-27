Президент Грузии и Саакашвили призвали к протестам из-за выборов

«Я не признаю эти выборы. Признать эти выборы нельзя. Признание этого является признанием прихода России», — сказала она (цитата по Apsny), добавив, что в ходе голосования произошла «тотальная фальсификация». «Такого еще не было… Состоялись русские выборы», — добавила президент Грузии.
Вместе с тем Зурабишвили отметила, что «очень многое предстоит выяснить». Она анонсировала 28 октября протестную акцию. «Право на проведение демократических выборов мы не отдадим никому. Это будет символическое выступление — все вместе», — заключила она.
Против результатов выступил и бывший президент страны Михаил Саакашвили. Как написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), «сейчас самое время для большого протеста».
«Сейчас не время посыпать пеплом голову и переживать о том, как нас обманули. Сейчас самое время для большого протеста. Мы должны показать всему миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не признают несправедливости. У нас нет времени», — написал он.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер. Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала «Грузинская мечта» с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения «Коалиция за перемены» (11,03%), «Единство — Национальное движение» (10,16%), «Сильная Грузия (8,81%), “За Грузию” (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.