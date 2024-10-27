Саакашвили начал подстрекать сторонников к протестам после итогов выборов

«Конечно же, в парламент никто не должен войти! Сейчас не время сожалеть о том, как нас обманули. Сейчас время для больших акций протеста. Мы должны показать миру, что боремся за свободу и мы народ, который не смирится с несправедливостью», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook*.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78% голосов. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Часть из них сообщили, что отказываются работать в парламенте.
В конце июля заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике «Вивамед», где лечится после длительной голодовки.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если Зурабишвили помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.
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