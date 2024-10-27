Кобахидзе: у Грузии нет планов восстанавливать дипотношения с Россией

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в августе 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела туда свои войска. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, в то время как Тбилиси до сих пор считает эти территории грузинскими.