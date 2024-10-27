Президент Польши Дуда сравнил укрепления на границе с Беларусью и Россией с железным занавесом

Президент Польши Анджей Дуда в интервью The Sunday Times сравнил укрепления на границе с Беларусь и РФ с железным занавесом. Об этом пишет ТАСС.
Дуда заявил, что проект постройки комплекса оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Беларусью и Россией, нужен Польше по соображениям безопасности.
Вместе с тем, по словам Дуды, ряд политиков Запада «смотрят на это с ужасом».
— Последнее, что они хотят видеть, — это восстановление «железного занавеса», — сказал Дуда в интервью.
Напомним, Польша намерена начать постройку «Восточного щита» протяженностью в 800 км в ноябре 2025-го. Расходы до 2028 года составят порядка 2,5 миллиардов долларов. В состав комплекса войдут минные поля, рвы, противотанковые ежи, система наблюдения.
А в это время глава сил спецопераций Беларуси назвал ситуацию на границе с Украиной спокойной.
Тем временем глава ЦИК Карпенко предположил, что 5 — 6 групп соберут не менее 100 тысяч подписей, а в бюллетень на выборах президента Беларуси попадет 3 — 4 фамилии.